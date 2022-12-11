"الآن سأكون قاسيا".. مدرب المغرب: لم نفعل شيئا حتى الآن

2022/12/11 | 17:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدَّد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وليد الركراكي، على أن "أسود الأطلس" سيواصلون المشوار حتى المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، مؤكدا أن "الحلم مجاني ولا أحد بإمكانه منعنا من ذلك".

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