السوداني يستقبل نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2022/12/11 | 17:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، بحضور المدير الإقليمي لدول الشرق ومدير البنك الدولي في العراق.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان لمكتب السوداني بحث آفاق التعاون الثنائي لتنفيذ مشاريع ستراتيجية مهمة في مجالات متعددة، ووضع برامج طموحة تستهدف تنفيذ الإصلاحات في القطاع المصرفي وفي تنمية القطاع الخاص، كما تساند البرامج الحكومية لمواجهة التغيرات المناخية.

وشهد اللقاء التباحث بشأن تنفيذ برامج مشتركة تصبّ في مجال تشغيل الشباب، والتخفيف من البطالة، وتطوير برنامج الحماية الاجتماعية.



كذلك جرى البحث في تأسيس صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء إلى أولويات الحكومة المبنية على الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وعزمها تحويل الفئات الفقيرة من متلقين للرعاية الاجتماعية إلى أشخاص فعّالين في سوق العمل، عبر خطط مدروسة وواقعية.

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