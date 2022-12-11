ارتباك وحيرة بين الجمهور.. شاهد لحظة انتزاع المغنية باتي لابيل من على خشبة المسرح

2022/12/11 | 17:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المنظمون إن حفلة باتي لابيل في مسرح ريفرسايد في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية، توقفت فجأة ليلة السبت عندما أُخرجت المغنية من المسرح محاطة بالحرس، وذلك بسبب تهديد بوجود قنبلة.

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