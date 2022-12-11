وزير البيئة يتوعد بإجراءات صارمة بحق المتسببين بـ

2022/12/11 | 18:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد وزير البيئة نزار ئاميدي، اليوم

الاحد، باتخاذ إجراءات حكومية صارمة

بحق أي جهة تسبب تلوث البيئة.

وقال ئاميدي في بيان مقتضب، ان "القضية

البيئية والتغيرات المناخية لابد ان

تكون في الصدار لكل مؤسسات

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