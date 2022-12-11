الأعرجي: الحكومة مستمرة بنهجها في التوازن والانفتاح على الأشقاء العرب

2022/12/11 | 18:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي،

اليوم الاحد، ان الحكومة العراقية

مستمرة بنهجها في التوازن والانفتاح

على الأشقاء العرب والمحيط الإقليمي

والدولي.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن

القومي في بيان

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