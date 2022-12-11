2022/12/11 | 18:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، الأحد 12/11/2022، عن استراتيجية...

ظهرت المقالة الأمم المتحدة تعلن عن استراتيجية للقضاء على الفقر في العراق أولاً على المسلة.

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