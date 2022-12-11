2022/12/11 | 18:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص اكد عضو اللجنة المالية ناظم الشبلي، اليوم الاحد، بعدم تدخل تحالف “وطن”بالاستحقاقات الحكومية السابقة.وقال الشبلي في تصريح خاص لـ/ المركز الخبري الوطني/ ان”مجلس النواب هو جماعي ويجب ان تكون فيه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عضو المالية ناظم الشبلي: تحالف “وطن” لم يعلن المعارضة على الحكومة المركز الخبري الوطني.

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