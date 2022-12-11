سجاد سالم يكشف عن شبهات فساد حول اجراءات إعادة المفسوخة عقودهم

2022/12/11 | 18:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص..أكد عضو اللجنة المالية النيابية سجاد سالم، اليوم الاحد، ان اغلب تخصيصات المفسوخة عقودهم تم مصادرتها من قبل هيئة الحشد الشعبي.وقال سالم في تصريح خاص لـ / المركز الخبري الوطني/ […]

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