وزير الخارجيَّة يدعو النرويج لإعادة فتح سفارتها في بغداد

2022/12/11 | 18:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الاحد، مملكة النرويج لإعادة فتح سفارتها في بغداد، لمـا لـهـا مـن تـأثير إيجابيّ فـي تعزيـز العلاقات الثنائيَّة وتطويرها بين البلدين.وذكر بيان للوزارة انه “جاء ذلك خلال إستقبال الوزير سفير مملكة النرويج الغير مُقيم لدى العراق، أسبن إيفينت ليندبيك، في مكتبه في مبنى وزارة […]

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