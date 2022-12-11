تفاصيل لقاء السوداني مع وفد صندوق النقد الدولي

2022/12/11 | 18:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن أولويات الحكومة مبنية على الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان : أن "السوداني استقبل اليوم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، بحضور المدير الإقليمي لدول الشرق ومدير البنك الدولي في العراق".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي لتنفيذ مشاريع ستراتيجية مهمة في مجالات متعددة، ووضع برامج طموحة تستهدف تنفيذ الإصلاحات في القطاع المصرفي وفي تنمية القطاع الخاص، كما تساند البرامج الحكومية لمواجهة التغيرات المناخية".وتابع أنه "شهد اللقاء التباحث بشأن تنفيذ برامج مشتركة تصبّ في مجال تشغيل الشباب، والتخفيف من البطالة، وتطوير برنامج الحماية الاجتماعية، كذلك جرى البحث في تأسيس صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار".وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، بحسب البيان، إلى "أولويات الحكومة المبنية على الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وعزمها تحويل الفئات الفقيرة من متلقين للرعاية الاجتماعية إلى أشخاص فعّالين في سوق العمل، عبر خطط مدروسة وواقعية".

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