2022/12/11 | 18:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: o8s_vFt-HfQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موزع "طباخ الكريستال" في قبضة الأمن.. وتأخر استلام جثة متوفى لسبب غريب| متداول في مع صباح الجاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موزع "طباخ الكريستال" في قبضة الأمن.. وتأخر استلام جثة متوفى لسبب غريب| متداول في مع صباح الجاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).