في تصريح خاص لوكالة نون الخبرية.. بلاسخارت: رسائل السيد السيستاني الانسانية اصبحت لكل العالم (فيديو)

2022/12/11 | 18:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت الممثلة الخاصة للأمين العام

للأمم المتحدة في العراق جينين

هينيس-بلاسخارت، الاحد، رسائل ووصايا

ونصائح المرجع الديني الاعلى السيد علي

الحسيني السيستاني بانها اصبحت لكل

العالم.

واكدت بلاسخارت خلال

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