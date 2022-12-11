بكلمات مؤثرة.. اول تعليق لرونالدو عقب توديع المونديال

2022/12/11 | 18:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق نجم المنتخب البرتغالي كرستيانو

رونالدو، اليوم الاحد، على خروج بلاده

من نهائيات كأس العالم في قطر بعد

الخسارة من المنتخب المغربي بهدف دون

رد.

وقال رونالدو في تدوينة على فيسبوك،

"كان الفوز بكأس الع

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