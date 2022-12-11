السوداني يبحث مع البنك الدولي ملف البطالة وتأسيس صندوق الإصلاح

2022/12/11 | 18:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع

السوداني، مع نائب رئيس البنك الدولي

لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال

إفريقيا فريد بلحاج، اليوم الأحد،

ملفات البطالة والقطاع الخاص

والتغييرات المناخية وتأسيس صندوق

الإصلا

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