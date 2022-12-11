فوضى في البرلمان التركي بعدما وصف وزير الداخلية نواب المعارضة بـ

2022/12/11 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

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شهدت جلسة الجمعية العمومية الكبري في تركيا اليوم الأحد لحظات توتر، إثر مناقشة ميزانيات وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية والصحة والداخلية لعام 2023.

ووجه وزير الداخلية التركي سليمان صويلو كلامه للمعارضة، قائلا: "أنتم أبناء الولايات المتحدة"، مما أدى إلى احتقان داخل قاعة الجمعية العامة.

وأضاف صويلو: "لن نسمح أبدا بالتشهير بأن عجز الحساب الجاري مغطى بأموال المخدرات.



ولن نفرض هذا الافتراء على الدولة حتى لو دفع الثمن بالدم".



وتابع: "أنتم تنتقمون منا على هذا..



إذا كنتم تقاتلون ضمن حزب العمال الكردستاني، فأنتم أبناء الولايات المتحدة".

وبعد هذه الكلمات، وقف نواب حزب الشعب الجمهوري وألقوا اللافتات الكرتونية التي جلبوها معهم على مكاتب صويلو وأعضاء حزب العدالة والتنمية.



واندلع جدال بين نواب حزب العدالة وحزب الشعب المعارض.

كما كان هناك توتر في خطاب الميزانية الذي ألقته ديريا يانيك، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية.

حيث حثت أحزاب المعارضة على الاستقالة، وأدار نواب المعارضة ظهورهم أثناء حديث يانيك.



وبعد المفاوضات، تم قبول موازنات وزارة الداخلية والأسرة والصحة في الجمعية العمومية التركية.

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