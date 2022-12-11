مستشار حكومي يؤكد أن ارتفاع سعر صرف الدولار

2022/12/11 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق المستشار المالي والاقتصادي في الحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، على استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلي.

وقال صالح، لـ(بغداد اليوم)، ان "ما حصل من ارتفاعات هي ظاهرة وقتية املتها ظروف تنظيمية في اجراءات تسيير طلبات التحويل الخارجي (التي تتقدم بها المصارف المحلية) على العملة الأجنبية، وتم العمل قبل مدة بمنصة الكترونية متقدمة تربط طلب التحويلات من جانب المصارف مع المراسلين من المصارف الدولية وهيئات الامتثال العالمية ذات العلاقة في آن واحد".

وأضاف ان "الاجراءات الجديدة قد ادت الى انضباط عرض العملة الاجنبية بشكل مؤقت، ما يتطلب فترة تكييف بسيطة حتى تمارس المصارف الاهلية قواعد الامتثال العالمية في التحويل لمصلحة المستفيدين من عمليات تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص".

وأكد المستشار المالي والاقتصادي في الحكومة العراقية ان "الامر يتطلب بعض الوقت لاعادة تنظيم الطلبات واتساقها مع المتطلبات العالمية للتحويل عبر المنصة الرقمية التي امست تمثل الاداة الجديدة في التعاطي مع نافذة البنك المركزي العراقي لبيع وشراء العملة الأجنبية".

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