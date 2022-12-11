رغم مرور 5 سنوات على هزيمة تنظيم الدلة بالعراق.. محافظة صلاح الدين الأسوأ بالإعمار والخدمات

2022/12/11 | 19:11 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزائر لمحافظة صلاح الدين العراقية سيصدم بكم الانقاض والخراب الشاخص.ويعزو السكان ذلك للفساد المستشري.وتعد المحافظة الأقل حظا بين المناطق التي خضعت لسيطر تنظم الدولة من ناحية إعادة الإعمار.

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