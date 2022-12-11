2022/12/11 | 19:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منابع الذاكرة حين تطلق التعبير عن وجدان إبداعي إضاءة على تجربة الرسامة يسرى العبادي فاروق سلوم تأملت اشتغالات الرسامة يسرى العبادي وكأني امام متراكم ابداعي مذهل من ثروة اللاوعي تطلقها الرسامة في اعمالها الباهرة .انها تستعيد من مخيال الطفولة كل منابع التعبير الحر الخلاق الذي ارادت التعبيرية أن يتعلمه الفنان ليتقن التعبير الذاتي كمرآة […]

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