2022/12/11 | 19:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة من العهد الملكي دبي – محسن حسين هذه الصورة التقطت اواخر عام 1957 خلال العهد الملكي ويبدو فيها عدد من كبار المسؤولين في حفل استقبال اقيم بمناسبة زيارة المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط دكتور عبد الحسين طابا الى العراق (الرابع من جهة اليسار).وفي الصورة اقف الى اليسار الى جانب الدكتور ضياء جعفر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة من العهد الملكي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة من العهد الملكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).