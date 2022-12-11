2022/12/11 | 19:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رائعة علمني عليك – فائز جواد من روائع اغاني الثمانينات اغنية (علمني عليك) لشاعرها اسعد الغريري وملحنها الموسيقار فاروق هلال والتي اختار هلال المطرب الشاب الميساني علي عبد النبي ان يؤديها مع اغنية لوتنسه ماانساك في برنامج اصوات شاب الذي كان يعده ويقدمه الموسيقار فاروق هلال في الثمانينات ، وصادف اقامة برنامج فني في بغداد […]

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