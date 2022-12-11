مكتب السوداني يعلن تشكيل لجنة لعلاج جرحى تظاهرات ذي قار

2022/12/11 | 19:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، تشكيل لجنة لعلاج جرحى تظاهرات ذي قار وإرسال المحتاجين إلى الخارج.

وقال المكتب في بيان “استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن متابعة ملف علاج الجرحى السابقين من متظاهري محافظة ذي قار، تقرر تشكيل لجنة فنية تتألف من عدد من الأطباء باختصاصات مختلفة، للنظر في حالات جرحى التظاهرات”.

واضاف البيان “باشرت اللجنة عملها بمتابعة حالاتهم، استثناءً من ضوابط العلاج ضمن برنامج الاستقدام والإخلاء الطبي”.

وتابع “ستتولى اللجنة المختصة بيان استفادتهم من العلاج خارج العراق، ودراسة الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة نحو الاستشفاء التام”.

واوضح البيان “جاء ذلك بناءً على لقاء رئيس مجلس الوزراء يوم أمس، بعدد من الجرحى السابقين من تظاهرات محافظة ذي قار مع ذويهم، وتوجيه سيادته الأجهزة الطبية والخدمية المعنية لتلبية متطلباتهم العلاجية والإنسانية”.

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