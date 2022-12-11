العراق وايران يبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

2022/12/11 | 19:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى وزير التجارة اثير داود الغريري اليوم الاثنين في مكتبه ، السفير الايراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق لبحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون في المجال التجاري المشترك بين البلدين.وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان للوزارة “مناقشة عدة ملفات اهمها رفع مستوى التبادل التجاري ، وتفعيل اللجان المشتركة وتبادل وجهات النظر حول التعاون المشترك مع شركات الوزارة فضلا عن المشاركة في دورات معرض بغداد الدولي واقامة معارض تخصصية داخل العراق”.واكد الغريري خلال اللقاء “حرص الوزارة على السير في سياسة تجارية جديدة والانفتاح على الاسواق العالمية وذلك عن طريق تبادل الخبرات والدخول في اتفاقات تخدم المصالح المشتركة” ، لافتا “الى ضرورة الارتقاء بمستوى التبادلات التجارية لتحقيق التوازن بين الايرادات والصادرات والعمل على تفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين العراق وايران ” .

من جانبه، اكد السفير الايراني ان بلادة تولي للعراق اهتماما استثنائيا والاستعداد لتقديم الدعم للعراق بمختلف المجالات الاقتصادية والتجارية لما تمثله تلك العلاقات من بعد اجتماعي واقتصادي وثقافي وحضاري يربط البلدين”

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