سامسونج إلكترونيكس تطلق عروض Black Friday في العراق

2022/12/11 | 19:18 - المصدر: سامسونج

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخفيضات كبيرة تصل إلى 28% على تلفزيوناتها المميزة

بغداد، العراق - XX ديسمبر 2022: أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي عن إطلاقها لعروض Black Friday في العراق، حيث بدأت مرحلة العروض الفعلية من تاريخ 27 نوفمبر، وتستمر لمدة 19 يوم متتالي حتى تاريخ 15 ديسمبر الحالي.

وكشفت سامسونج عن عروض لا تضاهى وخصومات كبيرة تصل الى 28% على تلفزيوناتها الـ QLED بدقة 4K وبحجم 65 بوصة، بالإضافة الى خصومات تصل الى 24% على تلفزيونات Neo QLED TV وQLED بدقة 4K وبحجم 65 بوصة وتلفزيونات QLED بدقة 4K وبحجم 55 بوصة.



كما أعلنت سامسونج عن خصم يصل الى 22% على تلفزيونها المميز The Frame TV الحائز على العديد من الجوائز، والذي يعد واحداً من أجهزة مجموعة "لايف ستايل “.



The Frame TV هو جهاز تلفاز عند تشغيله، و لوحة فنية عند إطفائه!

الخصومات التي تقدمها سامسونج على تلفزيوناتها متوفرة أيضاً داخل معارض بياد، أحد وكلاء البيع المعتمدين لدى شركة سامسونج، والمنتشرة في كل من: بغداد، البصرة، السليمانية، أربيل، دهوك، الموصل، وكركوك.

ويمكن للعملاء في العراق الاطلاع على أفضل عروض Black Friday من سامسونج والاستمتاع بتجربة تسوق سهلة وممتعة من خلال زيارة معارض بياد ونقاط البيع المعتمدة لدى شركة سامسونج والمنتشرة في جميع أنحاء العراق، بالإضافة الى موقع سامسونج الرسمي عن طريق الرابط التالي: https://www.samsung.com/iq_ar/offer/black-friday/

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