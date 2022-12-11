عليها اثار سرقة أعضاء بشرية.. العثور على جثة جنوب بغداد

2022/12/11 | 19:27 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بالعثور على جثة مجهولة الهوية عليها اثار سرقة أعضاء بشرية جنوب بغداد.

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