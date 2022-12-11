العراق يدعو النرويج لإعادة فتح سفارتها وتفعيل لجنة مشتركة وقعت قبل 43 عاماً

2022/12/11 | 19:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نائب رئيس الوزراء العراقي وزير

الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الأحد،

مملكة النرويج لإعادة فتح سفارتها في

بغداد، مشيرا الى تـأثيرها الإيجابيّ

فـي تعزيـز العلاقات الثنائيَّة

وتطويرها بين البلدين.

جاء

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