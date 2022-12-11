قائد عمليات كركوك يعلن مقتل 3 من داعش بالغارة الجوية يوم أمس

2022/12/11 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أعلن قائد عمليات كركوك اللواء الركن جبار الطائي، اليوم الأحد، قتل 3 من تنظيم داعش في الغارة الجوية يوم أمس.

وقال الطائي، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "قتل 3 من داعش الإرهابي في الغارة الجوية يوم أمس".

ونفذت القوة الجوية، يوم أمس السبت، غارة جوية استهدفت أوكارا لتنظيم داعش في كركوك.

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