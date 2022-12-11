2022/12/11 | 19:29 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال لقائه الكادر التدريبي الشعلان يؤكد على تقديم الدعم المادي لنادي الديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/11 | 19:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال لقائه الكادر التدريبي الشعلان يؤكد على تقديم الدعم المادي لنادي الديوانية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال لقائه الكادر التدريبي الشعلان يؤكد على تقديم الدعم المادي لنادي الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).