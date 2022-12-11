الإعمار: إنجاز 85 بالمئة من مشروع طريق (بتيرة - فجر - ال بدير) في ميسان

2022/12/11 | 19:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، إنجاز 86% من مشروع إنشاء الممر الثاني لطريق ( بتيرة - فجر - ال بدير) في محافظة ميسان.

وأضحت الوزارة في بيان ، أنه "تم إنجاز 86 % من مشروع إنشاء الممر الثاني لطريق ( بتيرة - فجر - ال بدير) في محافظة ميسان"، مشيرا الى أن "هذا الطريق يعد من الطرق الاستراتيجية المهمة، كونه يربط المحافظة بمحافظتي ذي قار والديوانية ، فضلاً عن ربطه بطريق المرور السريع، وسيسهم في تخفيف الزخم المروري والحد من الحوادث المرورية على الممرات القديمة"..وأضاف، أن "الطريق الذي يبلغ طوله أكثر من 40كم، ينفذ من شركة آشور العامة للمقاولات الإنشائية، بإشراف دائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة"، منوها أنه "تم تحقيق مراحل متقدمة في تهيئة أعمال المشروع ، ومنها إنجاز الأعمال الترابية والحصى الخابط وطبقة الأساس القيري والسطحية والقناطر والمانهولات، فيما تستمر بقية أعمال المشروع بمختلف فقراته".

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