عراك يثير الذعر في محطة مترو.. كاميرا ترصد سقوط عميل فيدرالي ومشتبه به على القضبان

2022/12/11 | 19:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت شرطة مترو العاصمة واشنطن يوم الجمعة بنشر مقطع فيديو لكاميرا مراقبة لعملية إطلاق نار في مركز محطة المترو.الفيديو يُظهر الوكيل والمشتبه به المزعوم "تروي بولوك" البالغ من العمر 28 عامًا، يدخلان في عراك بالأيدي يوم الأربعاء الماضي.

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