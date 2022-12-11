البرلمان التركي ينتفض لـ

2022/12/11 | 19:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع منسوب التوتر، ليل السبت، في البرلمان التركي حيث احتج نواب من المعارضة على وزراء يتهمونهم بالتقاعس في قضية اعتداء جنسي على قاصر أثارت الغضب في البلاد

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