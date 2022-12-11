2022/12/11 | 19:40 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صفقة تنازل الاطار عن كركوك الى الاكراد) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: TWeK1gUGtmw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صفقة تنازل الاطار عن كركوك الى الاكراد) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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