2022/12/11 | 20:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اوفد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، الفريق الركن سعد العلاق ممثلاً عنه لزيارة مجلس عزاء الشهيد سهيل الشمري الذي تصدى لداعش الارهابي في نينوى.وذكر مصدر مطلع في حديث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يوفد ممثلاً عنه لمجلس عزاء الشهيد “سهيل” في نينوى المركز الخبري الوطني.

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