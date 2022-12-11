2022/12/11 | 20:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..رئيس الطريقة الكسنزانية “شمس الدين” يعلن انشقاقه من “تحالف تقدم” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة..رئيس الطريقة الكسنزانية “شمس الدين” يعلن انشقاقه من “تحالف تقدم”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة..رئيس الطريقة الكسنزانية “شمس الدين” يعلن انشقاقه من “تحالف تقدم”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).