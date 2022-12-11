2022/12/11 | 20:08 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحاول Twitter مرة أخرى إطلاق خدمته المميزة بعد شهر من المحاولة الفاشلة.قالت شركة التواصل الاجتماعي إنها ستسمح للمستخدمين بشراء اشتراكات في Twitter Blue للحصول على علامة اختيار زرقاء والوصول إلى ميزات خاصة اعتبارًا من يوم الاثنين.تم منح العلامة الزرقاء في البداية للشركات والمشاهير والهيئات الحكومية والصحفيين الذين تم التحقق منهم بواسطة المنصة.بعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة إطلاق العلامة الزرقاء في تويتر بعد محاولة سابقة فاشلة شبكة القيقب الدولية.

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