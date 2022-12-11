رد إيراني على القمة الصينية العربية: الرد سيكون ساحقا ضد الطموحات المفرطة من الجيران

2022/12/11 | 20:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي نيكزاد، الاحد 12/11/2022،...

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