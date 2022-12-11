2022/12/11 | 20:15 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Jr3iSW-jYxc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | الفساد يحرم العراقيين من الاف المشاريع الخدمية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | الفساد يحرم العراقيين من الاف المشاريع الخدمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).