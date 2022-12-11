الشيخ عبدالمهدي الكربلائي يهدي بلاسخارت سجادة توثق اللقاء التاريخي بين البابا فرنسيس والسيد السيستاني (فيديو)

2022/12/11 | 20:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهدى ممثل المرجعية الدينية العليا

الشيخ عبد المهدي الكربلائي،

الاحد، الممثلة الخاصة للأمين العام

للأمم المتحدة في العراق جينين

هينيس-بلاسخارت، سجادة توثق اللقاء

التاريخي بين البابا فرنسيس والسيد

السيس

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