عندما بكت بلاسخارت بين اطفال مرضى السرطان في كربلاء.. الانسانية تجاوزت البروتوكلات (صور)

2022/12/11 | 20:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت الممثلة الخاصة للأمين العام

للأمم المتحدة في العراق جينين

هينيس-بلاسخارت، الاحد، بروتوكل

الزيارة الرسمية وتغلبت

مشاعرها الانسانية على كل قيد رسمي

لتصرفها اثناء زيارتها للأطفال

المصابين بأمراض ا

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