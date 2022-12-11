2022/12/11 | 20:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

تراجعت معظم الأسهم الخليجية الرئيسية يوم الأحد بفعل انخفاض أسعار النفط وسط مشكلات متعلقة بالعرض والغموض إزاء سقف أسعار النفط الروسي، في حين انخفض المؤشر المصري بسبب تصحيحات الأسعار.

واستقر سعر النفط الخام، الذي يغذي النمو في المنطقة، عند 76.10 دولار للبرميل خلال تعاملات متقلبة يوم الجمعة بسبب مخاوف الركود المتزايدة وبيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، أثارت بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أيضا آراء متضاربة، مما زاد من آمال تعديل التضخم ولكنها عززت كذلك المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

وترتبط عملات معظم دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي وتتبع عن كثب تحركات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر من أي تشديد نقدي هناك.

وقالت فرح مراد كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.تي.بي إن أسواق الأسهم الخليجية ربما تشهد تقلبات قوية هذا الأسبوع مع اقتراب اجتماع المركزي الأمريكي.

وأضافت "قد تشهد أسعار النفط أيضا مزيدا من الانخفاض هذا الأسبوع إذ ربما تغذي مخاوف الركود مخاوف متعلقة بالطلب، مع بقاء سقف الأسعار الأوروبية على النفط الروسي مصدرا لحالة من الضبابية".

وتراجع المؤشر السعودي 1.1 بالمئة مع انخفاض سهم شركة النفط العملاقة أرامكو (TADAWUL:2222) 1.8 بالمئة وسهم شركة رتال للتطوير العمراني 0.7 بالمئة.

غير أن سهمي البنك الأهلي السعودي وأكوا باور قفزا اثنين بالمئة و4.4 بالمئة على الترتيب.

ونزل المؤشر القطري 0.4 بالمئة بعد تراجع سهمي مصرف قطر الإسلامي واحدا بالمئة وصناعات قطر 0.8 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصرية 1.7 بالمئة لينهي بذلك ثمانية أيام متتالية من المكاسب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع معظم بورصات الخليج بفعل انخفاض أسعار النفط ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع معظم بورصات الخليج بفعل انخفاض أسعار النفط ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).