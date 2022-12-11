2022/12/11 | 20:30 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نصائح طبية تفيد الصحة في فصل الشتاء) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: d3fjtMgK4ao
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نصائح طبية تفيد الصحة في فصل الشتاء) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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