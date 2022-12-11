2022/12/11 | 20:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZsYZ8LYI-k4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع احمد الطيب | الحقوق والحريات تواجه "بعصا " التحريض) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع احمد الطيب | الحقوق والحريات تواجه "بعصا " التحريض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).