2022/12/11 | 20:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NHuVAS7bDkI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | بعد 45 يوما من عمر الحكومة .. الكتل تتخلى عن الوعود وتواصل الضغوط) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | بعد 45 يوما من عمر الحكومة .. الكتل تتخلى عن الوعود وتواصل الضغوط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).