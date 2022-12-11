تفاصيل جديدة بشأن حسم رئاسات اللجان النيابية

2022/12/11 | 20:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف عضو مجلس النواب محمد البلداوي, تفاصيل حسم رئاسات اللجان النيابية,فيما اوضح الية الاختيار للشخصيات.

وقال البلداوي في حديث صحفي اطلعت علي “تقدم” إنه تم حسم اختيار 95% من رؤوساء اللجان النيابية مع نائبين اول وثاني لكل رئيس، وسيتم التصويت على اسماء الرؤوساء بداية السنة التشريعية الثانية”.

واضاف ان “عملية تأخير حسم اختيار رئاسات اللجان، كان بسبب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة”, مبيناً ان “الية الاختيار تمت وفق التخصص فضلاً لكل لجنة رئيساً يختلف بالانتماء السياسي والديني والقومي مع مهام اللجنة المختصة بعمل الوزارة المعنية على رقابتها”.

وبشأن ابرز التعديلات التي طرأت على الية اختيار رئاسات اللجان, اوضح البلداوي انه “تم استحداث آلية باختيار رئيس ونائبين لكل لجنة”.

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