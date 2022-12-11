الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في دار سكني بمحافظة ميسان

2022/12/11 | 20:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الاحد ، من اخماد حريق اندلع في دار سكني بمحافظة ميسان.وذكرت لمديرية في بيان أن “فرقها تمكنت من اخماد حريق اندلع داخل دار سكن في محافظة ميسان”.

وأضاف انه “لم يتم تسجيل إصابات بشرية”.

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