مقاومة للحموضة.. شخص مجهول يرد على وثائق عن سعر كابسة نفايات بـ 700 مليون في البصرة

2022/12/11 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رد شخص مجهول لم يفصح عن هويته او اسمه، عبر تسجيل فيديوي على وثائق كانت قد نشرتها (بغداد اليوم) تكشف عن قيام حكومة البصرة بشراء كابسات نفايات بقيمة 700 مليون دينار للواحدة.

وقال هذا الشخص في التسجيل الفيديوي، ان"الكابسة مصنوعة من مدن يقاوم الأكسدة والحموضة، من منشأ ألماني، ومحركها مختلف، ويمكن تشغيل المكبس من دون تشغيل المحرك".

وفي وقت سابق، كشفت وثائق حصل عليها فريق الرصد والتقصي في وكالة (بغداد اليوم) عن قيام محافظة البصرة بتوقيع عقد لشراء آليات تنظيف بمبالغ وصفها مختصون بـ "المهولة".

وكشفت الوثائق عن "سعر (كابسة) النفايات حجم 40 متر مكعب بسعر 700 مليون دينار عراقي في حين ان سعرها الحقيقي لا يتجاوز ال 250 مليون دينار ومن افضل المناشئ وطراز 2023".

كما كشفت وثائق عن قيام محافظة البصرة بتوقيع عقد لشراء بلدوزر بـ 986 مليون دينار عراقي.

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