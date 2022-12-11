2022/12/11 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أعلن رئيس الطريقة الكسنزانية شمس الدين محمد نهرو الكسنزان، اليوم الأحد، الانسحاب من تحالف تقدم.

وذكرت وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) أن "رئيس الطريقة الكسنزانية شمس الدين محمد نهرو الكسنزان، أعلن الانسحاب من تحالف تقدم"، عازيا ذلك إلى "عدم وجود شراكة حقيقية لدى التحالف".

أدناه نص الوثيقة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لعدم وجود شراكة حقيقية ..نهرو الكسنزان يعلن انسحابه من تحالف تقدم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لعدم وجود شراكة حقيقية ..نهرو الكسنزان يعلن انسحابه من تحالف تقدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).