2022/12/11 | 20:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سُجنت نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، اليونانية إيفا كايلي، احتياطياً في بروكسل، الأحد، بتهم "فساد" في تحقيق يجريه قاض بلجيكي بشأن مبالغ كبيرة قد تكون دفعتها قطر، للتأثير على قرارات داخل هذه المؤسسة الأوروبية الرئيسية.

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