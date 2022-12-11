مرشد الكسنزانية ينسحب من “تقدم”: لم نلمس منكم أي شيء

2022/12/11 | 20:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن رئيس الطريقة العلية القادرية الكسنزانية في العالم شمس الدين محمد نهرو، اليوم الأحد، الانسحاب من تحالف “تقدم”.وقال نهرو في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “الدافع من وراء قرارنا بالتحالف معكم هو لغرض تعزيز الشراكة الوطنية والعمل المشترك خدمة لبلدنا الحبيب.ولكننا لم نلمس من هذا التحالف أي خطوة أو بادرة تؤكد هذه […]

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