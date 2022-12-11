2022/12/11 | 21:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nEsC98xlt3k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ايران تُقحم صواريخها لضرب اوكرانيا للمرة الأولى | رأس السطر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ايران تُقحم صواريخها لضرب اوكرانيا للمرة الأولى | رأس السطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).