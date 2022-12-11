3 اسباب تقف وراء تدفق عشرات المليارات على الاستثمار في ديالى

2022/12/11 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي، اليوم الاحد، عن 3 اسباب مهمة تقف وراء تدفق عشرات المليارات من الدنانير على الاستثمار في محافظة ديالى.

وقال الحيالي لـ(بغداد اليوم)، إن "4 اجازات استثمارية في قطاع الاسكان بدء تنفيذها في بعقوبة وضواحيها خلال عام 2022 مع وجود 5 اخرى قيد الدراسة واكمال الجدوى الاقتصادية".

وأضاف أن "كلف الاجازات بشكل عام يفوق الـ200 مليار دينار وهو رقم كبير يشكل مفاجئة في ملف الاستثمار بالمحافظة".

وأشار الى أن "في عام 2023 سوف تزداد وتيرة الاقبال على الاستثمار في بعقوبة خاصة ملف الاسكان في ظل وجود طلب يقدر بأكثر من 20 ألف وحدة سكنية من اجل خلق توازن بين العرض والطلب خاصة مع زيادة اعداد السكان في السنوات الاخيرة".

وتابع الحيالي أن" 3 اسباب مهمة تقف وراء تدفق عشرات المليارات من الدنانير على الاستثمار في بعقوبة، أبرزها الاستقرار الامني ووجود فرص واعدة للبيع مع تحسن اوضاع شرائح متعددة خاصة الموظفين وفتح ابواب القروض المالية الميسرة".

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